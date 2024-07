Nga Presidenca flasin për detajet e takimit të sotëm të Osmanit me përfaqësuesit e partive politike Zyra e Presidencës së Kosovës ka konfirmuar takimin e sotëm në mes presidentes Vjosa Osmani si dhe përfaqësuesve të partive politike në vend. Nga Presidenca është thënë se takimi do të zhvillohet në ora 14:00. “Në orën 14:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani do të mbajë takim konsultativ me kryetarët e partive politike…