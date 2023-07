Nga nesër nis faza e tretë e dezinfektimit hapësinor në kryeqytet Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se nga nesër do të fillojë faza e tretë e dezinfenktimit hapësinor për vitin 2023. Në njoftimin e lëshuar thuhet se nga ora 20:00 nesër do të fillojë kjo fazë. Po ashtu, është bërë edhe hedhja e larvicideve nga dje dhe do të vazhdoj edhe sot duke filluar…