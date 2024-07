Nga nesër diaspora do ta ketë një dritare për investime në Kosovë Të martën do të lansohet “Dritarja për Investime të Diasporës” organizuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore në partneritet me projektin e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID) për Promovim të Investimeve dhe Qasje në Financa. Lansimi i saj do të bëhet në orën 09:30.…