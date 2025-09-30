Nga Ministria e Bujqësisë japin para me metodën e “paushallit” – 70 % e përfituesve nga subvencionet u përkrahen pa kontrolle në terren
Në vitin 2024, 30,989 fermerë përfituan subvencione nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, por vetëm 30 % prej tyre u kontrolluan në terren.
Këtë e ka konfirmuar për Vox Kosova Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, një institucion në kuadër të MPBZHR-së, që merret me vlerësimin dhe shpalljen e përfituesve të subvencioneve dhe granteve.
“Vitin e kaluar kanë përfituar gjithsej 30,989 përfitues dhe janë kryer kontrolle për rreth 30% të tyre”, thuhet në një përgjigje të AZHB-së.
Një pjesë e kontrolleve së parcelave dhe të mbjellave bëhet edhe përmes ortofotove, që janë imazhe satelitore. Por, vitin e kaluar ky institucion u shërbye me ortofoto të vjetra.
“Ne si Agjenci për Zhvillimin e Bujqësisë, ju informojmë se edhe viteve tjera ka pasur ortofoto, por kanë qenë ortofotot e vjetra të vitit 2012. Këtë vit i kemi siguruar ortofotot e reja të vitit 2024, ku është bërë digjitalizimi i ri me rastin e aplikimit për Programin e Pagesave Direkte 2025”, thuhet në përgjigje.
Numri i përfituesve këtë vit ende nuk dihet. Por, ajo që dihet tani për tani është se numri i kontrolleve në terren është më i vogël.
“Numri total i aplikuesve në Programin e Pagesave Direkte 2025 është 33,871. Deri më tani janë trajtuar dhe ekzekutuar pagesa për 20,500 përfitues, me një vlerë totale prej 36,005,736.00 euro. Janë në proces edhe 12,500 aplikacione të mbetura, që janë në kontroll administrativ ose në terren dhe, varësisht nga plotësimi i kritereve të programit ose gjetjeve në terren, do të procedohen më tej.”
“Deri më tani janë kontrolluar mbi 15% e aplikacioneve të proceduara për pagesa. Ky numër kontrollesh nuk është final, pasi procesi i kontrollave në terren po vazhdon edhe për aplikacionet që janë në trajtim, dhe në fund pritet të ketë rreth 16-17% të aplikacioneve të kontrolluara”, thuhet në përgjigjen e AZHB-së.
AZHB nuk ka dhënë përgjigje të saktë nëse ortofotot që janë përdorur vitin e kaluar, e që kanë datuar nga viti 2012, kanë qenë bazë e mirë për ta konsideruar si verifikim të plotë.
Burime brenda AZHB-së kanë thënë për VOX Kosova se vitin e kaluar ortofotot nuk janë llogaritur fare.
Kontrollet e vogla në terren kanë qenë një nga kritikat e mëdha në drejtim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Kjo, sepse përmes kontrollit më të vogël janë shtuar mundësitë e abuzimeve me subvencione, duke mundësuar përfitime për shumë njerëz që dyshohet se nuk e kanë fare parcelën, apo e kanë, por nuk e kanë me të mbjella dhe, rrjedhimisht, nuk janë të kualifikuar për mbështetje.