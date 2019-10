Nga ‘Messi kosovar’ në ‘yll të Instagramit’, Edon Zhegrova nuk impresionon as Baselin

Bëhet fjalë për Edon Zhegrovën, lojtari i cili është kritikuar mjaft shumë nga opinioni kosovar sidomos për shkak të përdorimit të shumtë të rrjeteve sociale.

Anësori i talentuar kompletoi huazimin e tij në shkurtin e këtij viti te skuadra zvicerane Basel, me mundësinë e blerjes në fund të këtij edicioni, shkruan lajmi.net.

Por kjo klauzolë me gjasë nuk do të shfrytëzohet nga kampioni i shumëfishtë i Zvicrës, pasi ata nuk kanë mbetur aspak të kënaqur me cilësitë e Zhegrovës, siç raportojnë mediet zvicerane.

Mjafton të kujtojmë faktin që këtë sezon 20-vjeçari ka luajtur vetëm pesë ndeshje dhe ka shënuar një gol – ndërsa në dy ndeshjet e fundit ka qëndruar në stol.

Zhegrova gjithashtu nuk ka startuar asnjëherë në Superligën e Zvicrës apo Ligën e Evropës këtë sezon.

Mediet helvetike shkruajnë sot se Basel mund ta shkëpusë kontratën me të qysh në muajin janar, derisa ylli kosovar do duhet të kërkojë një skuadër të re – pasi as Genk nuk është që beson më në shërbimet e tij.

Megjithatë, mbetet ende një person që beson që Edon Zhegrova ka talentin e mjaftueshëm për të mbërritur në majat e futbollit evropian dhe ai është selektori i Kosovës, Bernard Challandes.

Ky i fundit e ka ftuar në çdo grumbullim Zhegrovën, dhe i ka dhënë minuta saherë që ka qenë mundësia.

Challandes e ka përsëritur se ai vazhdon të besojë në aftësitë e tij, andaj ftesa për të është e padiskutueshme pavarësisht se a luan me klubin apo jo.

“Nuk pajtohem me këto kritika. Zhegrova është i ri, ka shumë talent, normalisht ai mund të jap më shumë – por është një situatë jo të mirë, pasi në klub nuk po luan shumë, megjithatë ai për mua ai është një lojtar i së ardhmes. Është e natyrshme të kritikohet, por unë i kam parë ndeshjet e tij, ai nuk ishte ashtu. Ndaj Bullgarisë, ai ka zhvilluar një paraqitje shumë të mirë. Ne normalisht presim shumë nga Edon Zhegrova dhe ne duhet të kemi durim me të. Ekspertët në fillim kanë folur shumë mirë për të – pas ndeshjeve të para, sa që mendoj se ishte e tepruar. Edhe tani është e tepruar që ai të kritikohet. Unë kam besim në Edonin dhe në të gjithë lojtarët tjerë dhe unë do të luftojë dhe do t’i mbrojë gjithmonë lojtarët. E di se ai mund të luajë më mirë, por ai është i ri i talentuar. As Celina dhe as Rashica nuk ishin në të njëjtin nivel si tani, kështu që duhet të presim“, kishte thënë selektori më herët në një intervistë.

Edon Zhegrova është një tjetër prodhim i futbollit kosovar, ashtu si Milot Rashica, Vedat Muriqi apo Amir Rrahmani, që sot po shkëlqejnë në Evropë.

Është ende i ri dhe ka mundësinë që të reflektojë e të punojë më shumë, pasi talenti nuk mungon në këmbët e tij sidomos me disa lëvizje magjike ose me goditje mjaft potente.

Të shohim se cila do të jetë rrugëzgjidhja e tij, por nëse ia del ta kalojë këtë fazë të vështirë – Zhegrova padyshim që do të jetë një nga lojtarët më të mirë shqiptar ndonjëherë. /Lajmi.net/