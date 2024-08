Nga mazuti i dëmshëm në panele solare në spitalin e Pejës Energjia elektrike për nevoja të lavanderisë në Spitalin e Pejes deri tani ishte prodhuar me mazut. Por kjo lëndë djegëse e dëmshme për shëndetin dhe mjedisin do të hiqet nga përdorimi pasi me një projekt të Rotary Club Peja, për t’u zëvendësuar me panele solare. Projekti është mirëpritur nga drejtuesit e spitalit e edhe banorët.…