Nga kritiku në VIP – Deliu ironizon me Kurtin: Premtime që nuk mbijetuan as një ndeshje
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, e ka kritikuar kryeministrin në detyrë, i cili ndeshjet e Kosovës në futboll po i përcjell nga zona VIP e stadiumit Fadil Vokrri.
Ajo ia ka kujtuar kryetarit të VV-së që dikur kritikonte ashpër ata që uleshin në këtë zonë.
Në profilin e saj në “Facebook”, deputetja e PDK-së ka postuar një video të Kurtit, ku fliste për këtë çështje.
Sipas Deliut, sot zona VIP është zonë e preferuar e Kurtit.
“Dikur kinse ruante kuletën nga zona VIP-i, sot është vendi i tij i preferuar. Premtime që nuk mbijetuan as një ndeshje”, ka shkruar Deliu-Kodra.