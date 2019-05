Nga korriku lirohet roaming-u mes Kosovës e Shqipërisë

Bregu deklaroi se është detyrim ligjor që të fillojë zbatimi i kësaj marrëveshje.

“Shqipëria dhe Kosova përfitojnë nga 1 korriku, 85 për qind të reduktimeve të tarifës së telefonisë. Ministrat kanë firmosur një marrëveshje me 4 prill, dhe në marrëveshje thuhet se me 1 korrik do të fillojë zbatimi. Sigurisht zbatimi do të bëhet fazë pas fazës, jo çdo gjë do të ndodhë me 1 korrik, por do të vazhdohet kështu deri në sa tarifat të jenë 0 për vitin 2021, ky është lajm pozitiv”, ka thënë Bregu për Telegrafin.

Sekretarja Bregu theksoi së agjenda e këtij viti e Këshillit Rajonal është ambicioze.

“Ulja e tarifave të telefonisë celular për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, është lajm i mirë. Do të nisim procesin edhe për uljen e tarifave me vendet e Bashkimit të Evropian”, pohoi ajo.

Theksojmë se vendimi për heqjen e roamingu-it për gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor është marrë në samitin e Beogradit, i cili është mbajtur muaj më parë.

Marrëveshja është nënshkruar ne Beograd mes Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kosovës dhe Serbisë.

Në bazë të vendimit të samitit të dytë digjital të Beogradit, tarifat do të pësojnë ulje që nga 1 korriku i këtij viti dhe në 2021 tarifat e roming-ut do të jenë zero.

Ndryshe dje ka përfunduar edhe konferenca e tretë e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal “Si t’i përgjigjemi më mirë aspiratave evropiane të të rinjve në Ballkanin Perëndimor”, e cila është mbajtur në Bukuresht të Rumanisë, fokusi i kësaj konference është përqendruar tek të rinjtë si dhe mundësitë që ata duhet të kenë në punësim e zhvillim.