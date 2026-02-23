Nga Korça, Rama mbërrin me helikopter në Vlorë

23/02/2026 15:49

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbërritur në Vlorë me helikopter. Kjo vizitë vjen menjëherë pas përfundimit të takimeve në Korçë.

Ulja është kryer në fushën e aviacionit, nën masa të shtuara sigurie.

Kujtojmë se situata mbetet problematike në aksin Librazhd-Pogradec pas shembjes së rrugës dhe rrëshqitjes së dherave. Si pasojë aksi u bllokua, pasi u kthye në rrezik. Megjithëse u krijua një rrugë alternative edhe ajo shfaqi probleme, çarje dhe rrëshqitje të dherave.

Gjithashtu edhe dy familje u evakuuan për shkak se rrezikoheshin nga rrëshqitja e dherave.

