Nga Klan Arena, Nisma nis të shtunën fushatën për zgjedhjet lokale

Nisma Socialdemokrate do të nisë të shtunën fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Hapjen e fushatës, Nisma e nis nga Klan Arena. Të nderuar aktivistë, simpatizantë dhe anëtarë të Nismës Socialdemokrate, “Ju ftojmë në hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore lokale 2025: E shtunë, 13 Shtator. Ora 14:00, Klan Arena”, thuhet në njoftim.

Lajme

08/09/2025 20:42

