Nga kemi ardhur dhe a jemi të vetëm në këtë botë? Teleskopi që nisi udhëtimin do t’i përgjigjet këtyre pyetjeve

Teleskopi Webb, i cili konsiderohet si më i fuqishmi dhe më i ndërlikuarai në botë, do t’i japë përgjigje shumë pyetjeve rreth sistemit tonë diellor, do të studiojë planetët jashtë sistemit tonë diellor dhe do të na japë një panoramë të universit të cilën nuk kemi qenë në gjendja ta shohim më parë.

Agjencia Hapësinore Europiane e quajti një dhuratë për Krishtlindje nisjen e misionit, ndërsa Administratori i NASA-s, Bill Nelson, tha në fjalën e tij se kjo është një ditë e madhe për planetin Tokë.

Teleskopi është i pajisur me një pasqyrë që mund të hapet deri në 6,5 metra, dhe që do ta lejojë të mbledhë edhe më shumë dritë nga objektet që do të vëzhgojë në hapësirë. Sa më shumë dritë të jetë në gjendje të mbledhë teleskopi, aq më shumë detaje mund të pikasë. Pasqyra është e përbërë nga 18 copa hekzagonale të lara me florim secila me një diametër prej 1,32 metrash.

Që prej vitit 2004, mijëra shkencëtarë, teknikë dhe inxhinierë nga 14 shtete të botës kanë harxhuar 40 milionë orë për ta ndërtuar këtë teleskop, i cili përmban pjesë nga Agjencia Hapësinore Europiane dhe ajo e Kanadasë. Tani, Webb do të na ndihmojë të kuptojmë origjinën e universit dhe t’i japim përgjigje pyetjeve kyçe mbi ekzistencën tonë, si nga kemi ardhur dhe a jemi të vetëm në këtë botë.