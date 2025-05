Nga “hajvan”, pastaj tek “i nderuar” e tash “të prapambetur” – Gjuha e Kurtit karshi opozitës, herë i ofendon, herë iu kërkon bashkëpunim “Hajvana”, fjala e famshme e liderit të VV-së, Albin Kurti pasi arriti të fitoi zgjedhjet me 9 shkurt. Por, kjo fjalë iu kthye në “bumerang”, pasi ofendimet që bëri Kurti në natën e fitores, shkatërruan çdo urë bashkëpunimi me opozitën, shkruan lajmi.net Pasi e pa që gaboi me ofendime e nuk po i ka numrat…