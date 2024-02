Nga fshati rrahjen e vazhduan te stacioni i policisë, polici u detyrua të shkrepë armën: Detaje të reja nga përleshja në Lipjan

Gjatë ditës së djeshme lajmi.net ka raportuar për një përleshje të ashpër në mes të disa personave.

Përleshja fillimisht kishte filluar në fshatin Rusinovc të Lipjani, ku pastaj vazhdoi para stacionit të policisë.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, i dyshuari me veturën e tij ka goditur qëllimisht dy viktimat, ku pas kësaj ai ka dalë nga vetura me një kaçavidë dhe ka tentuar të godas njërin nga viktimat e shtrira në tokë.

Lidhur me këtë një polic është dashur të ndërhyjë duke shtënë dy herë me armë në ajër.

Viktimat janë dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

VRASJE E RËNDË NË TENTATIVË/SHKAKTIM I RREZIKUT TË PËRGJITHSHËM- Lipjan 19.02.2024-15:42. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njëjti me veturën e tij ka goditur qëllimisht dy viktimat meshkuj kosovarë, e më pas i dyshuari ka dalë nga vetura me një kaçavidë në dorë dhe ka tentuar të godas njërin nga viktimat e shtrirë në tokë. Një nga zyrtarët policor, gjatë ndërhyrjes ka shtënë në ajër dy herë me armë zyrtare, kështu që situata është futur në kontroll. Viktimat janë dërguar në QKUK- për tretman mjekësor, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet përkatëse. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/