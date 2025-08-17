Nga e hëna kthimi i autobusëve nga Prishtinë për në Podujevë do të bëhet nga Xhamia e Llapit

17/08/2025 10:06

Shoqata e Transportit të Autobusëve Prishtinë – Podujevë ka njoftuar se nga e hëna kthimi nga Prishtina për në Podujevë do të bëhet nga Xhamia e Llapit, sic ishte më parë. Arsye e përmendin mungesën e një stacioni të përshtatshëm.

“Shoqata e Transportit të Autobusëve Prishtinë – Podujevë njofton të gjithë udhëtarët se, duke filluar nga dita e hënë, kthimi nga Prishtina për në Podujevë do të bëhet nga Xhamia e Llapit, ashtu siç ka qenë edhe më parë. Ky ndryshim është i domosdoshëm, sepse mungesa e një stacioni të përshtatshëm rrezikon sigurinë e nxënësve të shkollave, të qytetarëve të Llapit, si dhe të gjithë udhëtarëve që udhëtojnë në relacionin Prishtinë – Podujevë. Po ashtu, ju njoftojmë se përderisa orarin e kemi nga Xhamia e Llapit, ligji është në anën tonë dhe na mbron në këtë vendim.”

“ Përveç kësaj, në këtë stacion përfshihen edhe udhëtarët e fshatrave Orllan, Shajkoc dhe Majac, ku ndalesa do të bëhet po ashtu te Xhamia e Llapit, siç ka qenë edhe më herët.”

 

