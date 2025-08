“Nga dyshimet për tradhëti tek burgu” – rrëfimi i Sevdin Lajqit për problemet me gruan që e çuan prapa grilave

Divorci në Kosovë, ashtu si në shumë vende të tjera, shpesh përjetohet si një krizë personale dhe familjare, por në disa raste, pasojat e tij mund të shkojnë përtej konfliktit emocional.

Kjo ndodhi me Sevdin Lajqin, i cili përfundoi në burg si rezultat i përplasjeve të rënda pas ndarjes me ish-bashkëshorten.

Në një intervistë të gjatë për emisionin “Prapa Grilave”, Lajqi rrëfen rrjedhën e një martese që përfundoi në një konflikt të ashpër dhe me pasoja penale.

“Sevdin Lajqi, 50 vjeç. Jam i akuzuar për pengim të zyrtarit policor dhe për kanosje. Jam dënuar me 1 vit e 10 muaj burg dhe 1 mijë euro gjobë”, ka treguar ai.

Sipas tij, kriza në martesë nisi pas dyshimeve për tradhti bashkëshortore, të cilat u pasuan nga konflikte të shumta dhe një përplasje fizike që përfshiu edhe familjen e ish-bashkëshortes.

Një incident i rëndë ndodhi pranë një stacioni policor në Pejë, ku Lajqi thotë se ndjeki ish-bashkëshorten dhe kumbarin e saj me veturë, duke tentuar të përballej fizikisht me këtë të fundit.

“Edhe një ditë isha te rrethi te OSBE i Pejës, sa e pata pru një kerr prej Italisë nga Alfarome, e qaty isha ndalë kur po e shoh ish-bashkëshorten me atë kumbarën dule dalë prej villave edhe unë po i ndjeki pas me veturë, po deshti Zoti u ndalën tek stacionin i komunikacioni të Policisë i pari që është në Pejë, pak për të rrethit, jo regjional po i komunikacionit që është ku rrijnë specialcat, edhe janë zebrat aty”.

“Ai u ndalë me kerr me kalu këmbësori unë t’i jepi gaz e t’i bi kerrit e e qeli derën ta ze atë ta rrehi edhe ai ik prej kerrit, unë nuk dojsha me u marr me të. Edhe vijnë Policia më kapën më sollën mua por unë nuk e lshojsha janë kanë taksistat kanë kqyrë. Atë e kam rrahur, tash janë ardh Policia kam shku në stacion më kanë gjobitur e kam pranuar veprën se e kam pranuar se e kam bërë, e tash këtë kanosje që ma kanë shkru nuk e di se kë e kam kanosur unë. Pse me më dënu. Kanosjen nuk e di për çka më kanë dënuar ajo po më intereson më së shumti”, ka rrëfyer Lajqi në RTVDukagjini.