“Nga cila anë, grenlandezë?” – Shtëpia e Bardhë del me pyetje për qytetarët e Grenlandës
Shtëpia e Bardhë publikoi së fundmi një grafik që ilustron Grenlandën para një zgjedhjeje strategjike: ndikimin amerikan ose atë ruso‑kinez.
Postimi paraqet një person me flamurin e Grenlandës pranë një kryqëzimi rrugësh, ku një rrugë çon drejt Shtëpisë së Bardhë nën qiell të kthjellët, ndërsa tjetra shpie në reve të errëta me flamujt e Rusisë dhe Kinës, shoqëruar me vetëtima.
Mesazhi i shoqëruar ishte: “Nga cila anë, o grenlandezë?”
Ky postim vjen pas deklaratave të presidentit Donald Trump, i cili ka theksuar vazhdimisht rëndësinë strategjike të ishullit Arktik për sigurinë kombëtare të SHBA-së. Ai ka përsëritur idenë se Grenlanda është një element kyç për NATO-n dhe ka paralajmëruar se, nëse Amerika nuk vepron, ndikimi do t’i kalojë Rusisë ose Kinës.
Megjithatë, Danimarka dhe autoritetet e Grenlandës kanë theksuar se ishulli nuk është në shitje dhe se sovraniteti i tij duhet respektuar. Postimi i Shtëpisë së Bardhë e riktheu vëmendjen tek debatet mbi ndikimin global në Arktik dhe interesat strategjike të SHBA-së në rajon.
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6
— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026