Nga Britania e Madhe Kurti niset për Irlandë Zyra e kryeminsitrit Albin Kurit me një njoftim për media kanë njoftuar se shefi i Qeverisë nga Britania e Madhe është nisur për në Irlandë. Atje do të takohet me kryeministrit irlandez, Leo Varadkar, shkruan lajmi.net. Kurti në Irlandë do të takojë edhe mërgatën e Kosovës që ndodhet atje. Njoftimi i plotë: Kryeministri i Republikës…