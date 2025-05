​Nga 5 maji ndalohen bllokimet e gjobat arbitrare nga Prishtina Parking

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike – platformë e Grupit për Studime Juridike dhe Politike ka pranuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme me të cilin është aprovuar padia e datës 10 mars 2025, për shfuqizimin e pjesshëm të rregullores për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës.

Nga data 5 maj e tutje, ndërmarrja publike “Prishtina Parking”, nuk do të ketë kompetenca për bllokim të veturave.

Në një konferencë për media, hulumtuesi pranë organizatës GLPS, Liridon Salihi ka bërë të ditur se nëntë dispozita të aktit nënligjor të rregullores së Prishtina Parkingut janë në kundërshtim me të drejtat kushtetuese.

“Nga data 5 maj e tutje Prishtina Parking, nuk ka asnjë kompetencë që të vendosë bllokada për shkak të mos pagesës së tarifës së parkingut nga ana e qytetarëve. Gjykata supreme ka vlerësuar se lirimi i Ndërmarrjes “Prishtina Parking” nga përgjegjësia për kompensimin e dëmeve që eventualisht mund të shkaktohen nga personeli i saj në vend parkingjet publike, është i kundërligjshëm. Pretendimi jonë si palë paditëse është e kundërligjshme që një ndërmarrje publike vetëm të përfitoj nga ana e qytetarëve dhe të mos jap asnjë garanci për dëmet. Prishtina Parking nuk ka asnjë kompetencë ligjore që të bëjë as bllokimin, as debllokimin dhe as bartjen e veturave që nuk paguajnë tarifën e parkingut, kjo kompetencë është direkt e policisë dhe inspektoratit”, tha Salihi.

Ndërsa, hulumtuesja Ema Pula u shpreh se gjetjet e gjykatës sipas padisë së tyre, do të shërbejnë si precedent për të gjitha komunat e Kosovës.

“Ky vendim i Gjykatës Supreme është një fitore e madhe për misionin e Qendrës në mbrojtjen e interesit publik nga aktet nënligjore të kundërligjshme të autoriteteve publike, dhe gjetjet e gjykatës sipas padisë sonë do të shërbejnë si precedent për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës me rastin e miratimit të Rregulloreve për menaxhimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve publike”, u shpreh Pula.

Nga Gjykata Supreme si dispozita të kundërligjshme dhe që cenojnë standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, janë vlerësuar dispozitat e rregullores që përcaktojnë: kompetencën e Ndërmarrjes Publike Lokale “Prishtina Parking” të vendosë bllokada në vetura për shkak të mos pagesës së tarifës së parkingut; lirimin e Ndërmarrjes Publike Lokale “Prishtina Parking” nga përgjegjësia për kompensimin e dëmeve që eventualisht mund të shkaktohen nga personeli i saj në vend parkingjet publike; kompetencën e “Prishtina Parking” për bllokim, debllokim dhe bartje te veturave që nuk paguajnë tarifën e parkingut; kompetencën e “Prishtina Parking” për të menaxhuar me rastet e parkimit ilegal të veturave; kufizimin e kohës për shfrytëzimin e vend parkingjeve rezidenciale nga ana e vizitorëve dhe kufizimin e qasjes së qytetarëve në shërbime publike – vend-parkingje – duke lënë si mundësi të vetme pagesën përmes telefonit.

Kujtojmë, më 10 mars 2025, GLPS kishte dorëzuar padi për shfuqizimin e rregullores për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës, duke kërkuar nga Gjykata Supreme shfuqizimin e rregullores.