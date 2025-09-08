Nga 5 kilogramë ekstazi te “liria me provë”, vendimi për ish asamblistin e VV-së

08/09/2025 12:45

Besnik Mujeci, ish asamblisti i Lëvizjes Vetëvendosje në Komunën e Prishtinës, i dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim nga Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë për prodhim dhe shitje të narkotikëve është liruar.

Ish anëtari i VV-së, që ishte kapur bashkë me një grup të të akuzuarve me një dërgesë prej 11,300 tabletash të llojit ‘ekstazi’ (mbi 5 kilogramë), është lënë i lirë për t’u vënë në provë për një periudhë 4-vjeçare.

Kështu thuhet në vendimin e gjykatës, të cilin e ka siguruar Klankosova.

Ky institucion ka vendosur që ta lë në fuqi vendimin e datës 26 dhjetor 2024 të Gjykatës së Shkallës së Parë, duke e ndryshuar vendimin për Mujecin dhe një të akuzuar tjetër.

“Bazuar në nenin 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Mithat Ramadani, për një periudhë prej 4 (katër) vjet.

Bazuar në nenin 59 të Kodit Penal, pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien në provë të pandehurit Besnik Mujeci, për një periudhë prej 4 (katër) vjet.

Urdhërohen të pandehurit të mbajnë kontakte me shërbimin e provës.”

Mujeci, i cili nuk ka shtetësi të Shqipërisë, është i obliguar që të jetë në kontakt me shërbimin e provës në vendin tonë, institucion ky në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, që tashmë ka ushtrues detyre, Blerim Sallahun, ish kolegun e tij të partisë.

Kujtojmë se VV e kishte përjashtuar Mujecin, por ai s’është i vetmi anëtar i këtij subjekti politik i dyshuar për lëndë narkotike.

Kandidati i Vetëvendosjes për asamblist në Novobërdë, Rinas Zeqiri, i cili kishte vendosur t’i hyjë garës për kuvend komunal, ndodhet në paraburgim pas zbulimit të një plantacioni me qindra bimë kanabisi, ku dyshohet se ishte i përfshirë.

September 8, 2025

