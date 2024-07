Nga 300 euro gjobë për dy shoferët që “fluturuan” me makinë në Gjilan Policia në Gjilan, në dy raste të ndara ka gjobitur dy shoferë të cilët s’kanë respektuar rregullat e trafikut. Në njërin rast, ku shpejtësia e lejuar është 40 km/h, një nga shoferët ka drejtuar mjetin e tij me shpejtësi 97 km/h, ndërsa në rastin tjetër në zonën 50 km/ kundërvajtësi ka drejtuar mjetin me 86…