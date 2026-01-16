Nga 13 mijë në 45 mijë | Deputeti i VV-së nuk tregon si ju shtuan votat, merret me Kocin: Unë nuk e rruaj kokën para medive për “like”

Deputeti në ardhje i VV-së, Alban Bajrami, të cilat iu kanë shumëfishuar votave në zgjedhjet e fundit nuk i ka pëlqyer kritika e avokatit Arianit Koci. Ky i fundit, kishte shprehur habinë e tij se si Bajrami nga rreth 13.000 vota sa kishte marrë në shkurt 2025, në zgjedhjet e 28 dhjetorit kishte marrë 45.000.…

Lajme

16/01/2026 11:21

Deputeti në ardhje i VV-së, Alban Bajrami, të cilat iu kanë shumëfishuar votave në zgjedhjet e fundit nuk i ka pëlqyer kritika e avokatit Arianit Koci.

Ky i fundit, kishte shprehur habinë e tij se si Bajrami nga rreth 13.000 vota sa kishte marrë në shkurt 2025, në zgjedhjet e 28 dhjetorit kishte marrë 45.000.

Ndaj kësaj pyetje të avokatit, mbrëmë ka reaguar zyrtari i VV-së.

Duke mos u marrë shumë me pyetjen e Koci dhe të autorit të emisionit “Info Nata”, Bajrami është marrë me veprimet e Kocit.

Sipas tij, protesta e Koci gjatë verës para Kuvendit ishte për “llajka”.

“Për dallim prej tij, unë për asnjë çmimi nuk e rruaj kokën para mediave siç e ka bërë ai për pak llajka në Facebo0k”, ka thënë Bajrami.

Artikuj të ngjashëm

January 16, 2026

Kosova në pritje të buxhetit, ekspertët paralajmërojnë kolaps

Lajme të fundit

Kosova në pritje të buxhetit, ekspertët paralajmërojnë kolaps

Kosova në pritje të buxhetit, ekspertët paralajmërojnë kolaps

“​Amerika pritet të sanksionojë pushtetarë në Serbi”

“Nga cila anë, grenlandezë?” – Shtëpia e Bardhë...