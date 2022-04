“Nga 100 euro për qytetarët”, ekspertët japin versionet e tyre mbi vendimin e qeverisë Kurti

Duhet kujtuar së kërkesën për tërheqjen e parave nga Trusti, e ka proceduar Partia Demokratike e Kosovës, kërkesë të cilën partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, e ka kundërshtuar.

Qeveria në anën tjetër, e udhëhequr nga Albin Kurti, ka paralajmëruar se për muajin prill do të ndajë shtesa prej 100 euro për shtresa të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë këtu studentë, punëtorët e sektorit privat, atij publik por edhe për pensionistët.

Rreth ndikimit të këtyre shtesave por edhe për mundësinë e një tjetër tërheqje të mjeteve nga Trusti, është prononcuar për lajmi.net, eksperti i ekonomisë, Safet Gërxhaliu.

Ai, për ndihmën prej 100 eurosh, të paralajmëruar nga qeveria, tha se duke parë krizën në të cilën jemi, çdo hap i qeverisë që bëhet për mbështetjen e qytetarëve, duhet të mirë pritet.

“Është e vërtetë që situata aktuale sa i përket aspektit ekonomik-social, nuk është në nivelin e dëshiruar. Ju po e shihni që efektet pandemisë por edhe të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, ka ndikuar në masë të madhe në ngritjen e çmimeve të produkteve esenciale, ku krejt kësaj i shtohet edhe fakti që Kosova është shoqëri e varur nga importi. Jemi duke importuar në inflacion mjaft të madh dhe shqetësues, dhe në këtë drejtim çdo hap i qeverisë për t’i mbështetur qytetarët dhe bizneset është i mirë së ardhur” tha Gërxhaliu.

Tutje, njohësi i ekonomisë, tha duhet të mendohet për politika afatgjatë pasi që, shtesat e paralajmëruara nga qeveria janë afatshkurtër dhe një tjetër problem është se një pjesë e madhe e qytetarëve janë pa punë, kësisoj ata nuk mund t’i gëzojnë këto të drejta, përveç këtyre duhet të monitorohet shpërndarja e këtyre mjeteve në mënyrë që ato të mos keqpërdoren.

“Mirëpo duhet të kuptohet e vërteta që një masë e tillë, është një masë për një periudhë kohore një mujore. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet të mendohet në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë, çka dhe si duhet të veprohet. Në rend të dytë besoj që një pjesë e madhe e qytetarëve janë pa punë ata nuk e gëzojnë këtë të drejt. Dhe e treta besoj që duhet të ketë monitorim në shpërndarjen këtyre mjeteve, sepse nuk duhet të përsëriten gabimet e të kaluarës, kur këto para nga shteti janë derdhur në kontot e firmave dhe pronarët e këtyre firmave, këto mjete ua kanë ndalë nga punëtorët. Prandaj duhet edhe përgjegjësi edhe maturi, dhe kontroll”, shtoi ai.

Më tej, Gërxhaliu propozoi që të analizohen edhe politikat e shteteve të rajonit në mënyrë që të shihet se si ata i kanë mbështetur qytetarët e tyre.

“Dhe besoj që duhet të analizohen edhe politikat e rajonit se si ata kanë ndikuar për të mbështetur qytetarët. Shumë vende kanë lëvizë akcizën, vendet tjera e kanë ngritë tatim vlerën e shtuar dhe besoj që këto përvoja duhet të jenë parasysh tek qeveria e Kosovës, në një periudhë kohore, se çka mbas një muaj dite. Sepse kam dronë që qytetarët do të kërkojnë nga pronarët e kompanive në sektorin privat që pagat të jenë edhe me tutje të rritura për 100 euro. Nuk di se sa do ta bëjnë apo zbatojnë pronarët. Prandaj është një periudhë afatshkurtër por duhet të menduar çka më tutje” vazhdoi tutje Gërxhaliu.

Sa i përket tërheqjes së mjeteve nga Trusti, ai tha se kjo politikë duhet të jetë alternativa e fundit, pasi që një pjesë e madhe e njerëzve edhe po t’i tërheqin 30% nga Trusti, sipas Gërxhaliut nuk mund të përfitojnë më shumë së 10 euro

“Unë besoj që Trusti duhet të jetë alternativa e fundit nga fakti që, definitivisht një pjesë bukur e madhe që kanë kursime në Trust, sot po t’i tërheqin 30% nuk mund të përfitojnë më shumë se 10 euro. Prandaj në këtë drejtim, besoj duhet të gjendet alternativa tjera dhe jo të krijohet gjithmonë precedent që të bëhet tërheqja nga Trusti. Dhe e dyta nga Trusti do të përfitojnë shumë më tepër ata që janë të pasur se sa ata që janë të varfër”, përfundoi Gërxhaliu.

Përveç Gërxhaliut, rreth kësaj çështje, për lajmi.net është prononcuar edhe kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi.

Ai tha se OAK, ka kërkuar që kjo shumë prej 100 eurove të ndahet si bono, në mënyrë që qytetarët përfitues të kenë mundësi të blejnë prodhime vendore, në mënyrë që të përkrahen edhe bizneset vendore duke bërë që edhe kualiteti edhe prodhimi vendor të jetë më i mirë, sepse sipas Krasniqit, kësisoj do të tejkalohet më lehtë situara e krijuar për shkak të krizës ekonomike.

“Ne si Odë e Afarizmit të Kosovës në kontinuitet e kemi furnizuar qeverinë me kërkesa tonat që janë por duke u bazuar edhe në vendimet që kanë marrë edhe vendet e rajonit dhe Evropës. Ne kemi kërkuar që kjo shumë prej 100 eurove, t’i ndahet si bono edhe pensionerave edhe punëtorëve tjerë, që me këtë shumë të kenë mundësi me ble në marketet tona, vetëm prodhime vendore. Në këtë mënyrë do të përkraheshin shumë bizneset tona vendore, do të rritej prodhimi vendor që është shumë i vogël, në krahasim me gjendjen ku kemi 90% import dhe 10% eksport. Duhet të rritet kualiteti i prodhimeve tona, dhe do të kemi një gjendje më të mirë edhe të të punësuarve në sektorin privat. OAK kërkon nga Qeveria e Kosovës që të merret parasysh ky rekomandim, në mënyrë që të tejkalohet me lehtë situata e krijuar dhe të ndihmohet ekonomia e vendit nga një kolaps potencial duke i parë çdo ditë vështirësitë që po i hasin bizneset nga situata e krijuar në botë”, tha ai.

Sa i përket tërheqjes së mjeteve nga Trusti, kryetari i OAK, tha se që nga fillimi ata kanë qenë kundër, sepse paratë e Trustit, janë para që mblidhen nga qytetarët, janë para që qytetarët i shpenzojnë kur ata dalin në pension.

“Ne kemi qenë kundër tërheqjes së fondit pensional, për shkak se ato para, çdo qytetarë i paguan për pension, dhe ky dëmtim, edhe i tërheqjes së më hershëm edhe tash, është kërkesë të cilën asnjë vend në Evropë, nuk është apliku. Sepse kjo shumë i nevojitet qytetarëve që në momentin që dalin në pension të kenë një pagë më të mirë”, përfundoi Krasniqi.

Debati për tërheqjen e mjeteve nga Trusti, po zhvillohet tash e një kohë, pasi që, një pjesë e politikës por edhe qytetarë po e shohin si një mundësi e mirë për ta lehtësuar krizën ekonomike në të cilën gjendet Kosova. /Lajmi.net/