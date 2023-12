Nga 1 janari 2024 Belgjika nis kryesimin e BE-së: Skepticizëm rreth procesit integrues të Kosovës Mandatin e udhëheqjes së Bashkimit Evropian në fillim të vitit 2024 pas Spanjës do ta marrë në dorë Belgjika. Me këtë rast, njohës të politikave ndërkombëtare në vend, nuk presin ndonjë progres të madh sa i përket trajtimit të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në BE. Për këtë, arsyet janë të shumta Fundi i vitit…