Nezir Mehmetaj pas 5 vitesh lirohet nga burgu i Serbisë
Lajme
Nezir Mehmetaj është liruar nga burgu i Serbisë pas më shumë se pesë vitesh.
Lajmin e ka konfirmuar vëllai i tij, Valoni, i cili tha se Neziri tashmë ka mbërritur në shtëpi, teksa ka falënderuar të gjithë për mbështetjen në këtë kohë të rëndësishme.
“Faleminderit të gjithëve që keni ndarë me ne këtë moment kaq të veçantë! Urimet tuaj të ngrohta dhe fjalët mbështetëse na kanë dhënë forcë dhe gëzim në këtë kohë të rëndësishme”.
“Vëllai im është liruar nga burgu, dhe ne jemi të lumtur që ai më në fund është kthyer në shtëpi. Kjo është një fillim i ri për të gjithë ne, dhe ne besojmë në një të ardhme më të mirë”, shkroi Valon Mehmetaj.
Mehmetaj ishte arrestuar në vitin 2020 nga autoritetet e Serbisë nën dyshimet për krime lufte.