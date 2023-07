Neymari dënohet me 3 milionë dollarë, arsyeja është e çuditshme Neymari dënohet me 3 milionë dollarë për diçka mjaft të çuditshme. Një prokuror në Brazil ka gjobitur futbollistin Neymar me 3.3 milionë dollarë për ndërtimin e një liqeni artificial në rezidencën e tij në periferi të Rio de Zhaneiros pa lejen e nevojshme mjedisore. Këshilli bashkiak i Mangaratiba, një zonë turistike rreth 130 kilometra larg…