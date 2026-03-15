Neymari befason duke bërë shqiponjën, kjo është arsyeja
Ylli brazilian i futbollit, Neymar Jr., është bërë pjesë e një momenti që ka tërhequr vëmendjen edhe në rrjetet sociale shqiptare.
Futbollisti është fotografuar duke bërë simbolin e shqiponjës me duar.
Në fotografi ai shfaqet i buzëqeshur pranë kreatorit Leon Gillies Mannes, mik i Dafinë Nezirit.Fotografia është publikuar nga grimerja e njohur në InstaStory, e cila tregoi se momenti u realizua si një dedikim për djalin e saj, i cili është fans i madh i Neymarit.
Ajo e shoqëroi postimin me mbishkrimin humoristik: “Leon patrioti”.
Kjo duket të jetë hera e parë që Neymar shihet duke bërë simbolin shqiptar, megjithatë ai ka pasur edhe më herët kontakte me personazhe të njohur shqiptarë.