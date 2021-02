Neymar vendos përfundimisht për të ardhmen e tij

RMC Sport ka konfirmuar se raportime të ndryshme braziliane kanë thënë se sulmuesi 28 vjeçar ka arritur një marrëveshje të re me klubin parisien PSG, shkruan lajmi.net.

Edhe gazetari Marcelo Bechler ka njoftuar në rrjetin e tij social Twitter, se Neymar do të vazhdojë aventurën e tij në PSG edhe për katër vite të tjera.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Një marrëveshje mund të përfundohet shumë shpejt këtë javë”, bën të ditur gazetari Bechler.

Neymar ka qenë i lidhur me një rikthim në klubin e Barcelonës, mirëpo kjo gjë tanimë merr fund pasi braziliani do të nënshkruajë kontratë të re me klubin./Lajmi.net/