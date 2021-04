Neymar tregon klasin duke ngushëlluar Alaban, njësoi siç bëri austriaku edicionin e kaluar

Braziliani ishte në formë tejet të mirë, derisa edhe nga ana sportive bëri gjest të mirë duke ngushëlluar mbrojtësin David Alaba pas ndeshjes, pasi kampioni i Evropës u eliminua pas golave si mysafir, transmeton lajmi.net.

Një vit më herët, braziliani ishte duke qarë kur u mposhten në finale nga Bayern Munich.

Alaba e ngushëlloi menjëherë pasi përfundoi ndeshja dhe këtë favor nuk e ka harruar Neymar, i cili iu gjend pranë mbrojtësit kur ndeshja përfundoi.

Neymar didn't forget the respect David Alaba showed him when the roles were reversed in last season's #UCL final 👏 pic.twitter.com/XeQq6e11BO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 13, 2021