Neymar pritet të startojë ndaj Koresë së Jugut Koreja e Jugut do të ketë një gajle më shumë. Kombëtarja e Brazilit dhe ajo e Koresë së Jugut do të përballen me njëra-tjetrën në kuadër të 1/16-ës së finales. Para kësaj ndeshje, në pikëpyetje ishte ylli i Brazilit, Neymar JR, i cili pësoi një lëndim në ndeshjen ndaj Serbisë. Por, sipas raportimeve të fundit…