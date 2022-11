Neymar: Kënaqësi të luash me Messi dhe Mbappe, janë dy lojtarë të mëdhenj Neymar ka shprehur kënaqësinë e tij për kohën që e kalon me Kylian Mbappe dhe Lionel Messi, te skuadra e Paris Saint-Germain. Ylli brazilian, Neymar Jr është pyetur nga mediat për raportet me Leo Messi dhe Mbappe. Braziliani ka thënë se është i lumtur që ka të bëjë me dy emra të mëdhenj të futbollit…