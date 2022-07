Neymar do të dalë para trupit gjykues më 17 tetor – transferimi te Barcelona është rasti i hetimit Ylli brazilian, Neymar JR duhet të sqarojë disa probleme me autoritetet spanjolle. Neymar iu bashkua Barcelonës në vitin 2013, por ka disa dyshime mbi procedurat se si u kompletua transferimi i tij. Neymar, tani anëtar i PSG, do të dalë në seancë më 17 tetor, në Barcelonë, lidhur me disa hetime për parregullsi në transferimin…