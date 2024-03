Nexhi ja grahë me të vetën: Thotë se flamuri i Kosovës duhet të valojë te varrezat e dëshmorëve, jo ai kuq e zi

Nexhmedin Spahiu në emisionin “ZEN” me Artan Behramin ka thënë se në varrezat e dëshmorëve duhet të valojë flamuri i Kosovës dhe jo ai kuqezi.

“Qysh mundet me pas perspektivë një shtet që në varrezat e dëshmorëve valon flamuri i një shteti tjetër. Dëshmorët janë gjë e shenjtë, varrezat duhet me u respektu edhe nëse ti te varrezat e dëshmorëve nuk e vendos flamurin e Kosovës por vendos flamurin e Shqipërisë…”

Atë e ndërpret Artan Behrami, i cili thotë se argumenti është që dëshmorët “për atë flamur janë fliju”.

“Nuk po them që duhet me shku me ia ndërru me dhunë por ata duhet me i thirr mendjes edhe duhet me kuptu që ata nuk kanë vdek për harrën se flamuri, tek e fundit, është një harrën.”