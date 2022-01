Skuadra më e pasur në botë ka vënë cakun te portieri i dytë i Manchester United.

Sipas ‘talkSPORT’, Newcastle dëshiron shërbimet e Dean Henderson, transmeton lajmi.net.

Magpies janë në kërkim të një poriteri dhe janë lidhur më parë edhe me Bernd Leno të Arsenal.

Henderson është tani targeti kryesor i tyre, me United që me gjasë do ta lënë 24 vjeçarin të largohet në formë huazimi drejt Newcastle. /Lajmi.net/