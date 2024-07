New York Times: Kadare i vetëm shënoi atdheun e tij të izoluar në hartën e letërsisë botërore “Ai u krahasua me Orwellin dhe Kafkën dhe eci në litarin e ngushtë politik me vepra kritike për shtetin e tij totalitar”. Kështu shkruan gazeta amerikane, The New York Times në krye të lajmit për vdekjen e shkrimtarit shqiptar, Ismail Kadare. Në titull, NY Times shkruan se ka vdekur shkrimtari,”romanet e të cilit e sollën…