Neville zbulon tre lojtarët që duhet larguar nga Man United për t’i liruar vendin Haaland

Analisti dhe ish futbollisti anglez, Gary Neville thotë se rikthimi i Cristiano Ronaldos nuk do e ndalojë Manchester Unitedin të garojë për të nënshkruar me Erling Haaland.

“Djajtë e Kuq” nënshkruan me portugezin në afatin veror, ku u rikthye në klub pas 12 viteve, transmeton lajmi.net.

Man United tani ka një sulm të madh me lojtarë si Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani dhe Jesse Lingard.

Mirëpo, Neville ka sugjeruar që Man United të shesë tre lojtarë pastaj të nënshkruajë me norvegjezin.

“Jo, mendoj që Manchester United me shumë gjasa vitin tjetër do humbë Martial, Mata dhe Cavani. Pra, do këtë vende të lira për të hyrë”.

“Nëse Haaland është në merkato vitin tjetër dhe duan të bëjnë marrëveshje me agjentin, që është e madhe për Haaland, atëherë Man United duhet të shkojë pas tij”.

“Nuk mendoj që Cristiano do e ndaloi bashkimin e Haaland”, deklaroi ai.

Haaland vitin tjetër ka klauzolë të lirimit me vlerë 75 milionë euro, por kërkohet edhe nga gjigantët e tjerë evropianë, si Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, PSG dhe Juventus./Lajmi.net/