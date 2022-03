Neville mbështet Man Unitedin që të përfundojë në top katër para Arsenalit

Skuadra e Ralf Rangnick u eliminua nga Evropa nga Atletico Madrid të mërkurën mbrëma, duke i lënë “Djajtë e Kuq” të përqendrohen në aspiratat në top-katërsh, ndërsa synojnë të paktën të shpëtojnë pjesërisht sezonin, transmeton lajmi.net.

Manchester United është i pesti në tabelë me nëntë ndeshje të mbetura në ligë, një pikë prapa Arsenalit që humbi 2-0 nga pretendenti për titull Liverpool.

Pavarësisht pengesës së Arsenalit janë ende favoritët për të përfunduar në vendin e katërt përpara United, Tottenham dhe West Ham pasi kanë të paktën një ndeshje më pak ndaj të gjithë rivalëve të tyre në top-katërsh.

Por Neville beson se do të ketë një kthesë në garën në top-katërsh dhe po e mbështet Manchester United që të rikuperohet nga dalja e Ligës së Kampionëve dhe t’i vjedhë vendin e katërt “Topçinjve”.

“Ishte një natë vërtet e keqe për Manchester United. Megjithatë, nuk e di pse, por ende mendoj se mund të përfundojnë në vendin e katërt. Nëse kjo është shpresa e egër apo djalli në mua… por unë ende mendoj se mund ta bëjnë këtë dhe Arsenali mund të largohet”.

“Nuk do të më befasonte nëse nuk do ta bënin dhe nëse Arsenali do të përfundonte në vendin e katërt, do t’ju duhet t’i përgëzoni. Por gjithashtu nuk do të më befasonte nëse United do ta merrte”.

“Nëse do të isha lojtar bastesh, gjë që nuk jam, ndoshta do të shkoja për Manchester United. Nuk e di pse, por ka diçka që më bën të mendoj se do ta bëjnë”.

Ndërkohë, Man United nuk do ketë ndeshje në Premierligë, deri me 2 prill, ku do përballen me Leicester Cityn./Lajmi.net/