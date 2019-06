Neuer i kthehet zakonit të vjetër, e ‘shëtit’ kundërshtarin

Portieri i Bayern Munich ka pasur një paraqitje të mirë në fitoren 0-2 të Kombëtares së Gjermanisë, në udhëtim te Bjellorusia, në ndeshjen e vlefshme për Euro 2020.

Leroy Sane dhe Marco Reus shënuan për Gjermaninë, që numëron dy fitore pas dy ndeshjeve.

Gjatë kësaj ndeshje, vëmendje të madhe mori edhe Manuel Neuer, i cili me disa veprime të tij, mori ovacionet e publikut.

Gjermani u përkujdes për të shëtitur kundërshtarin, duke ia bërë një mashtrim me topin./Lajmi.net/

Ladies and gentlemen, I present you Manuel Neuer. The god is back. pic.twitter.com/hrtQC0IXMt

— World Cup (@FlFAWC2018) June 8, 2019