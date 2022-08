Nets refuzojnë ofertën e Atlanta Hawks për Kevin Durant Skuadrat e NBA vazhdojnë të shqyrtojnë opsionet për të transferuar Kevin Durant. Ylli i Brooklyn Nets, Kevin Durant vazhdon të lidhet me një largim të mundshëm nga skuadra e tij. Në garë për lojtarin së fundmi është shtuar edhe skuadra e Atlanta Hawks, përcjell lajmi.net. Me ofertën e propozuar nga Atlanta Hawks, Brooklyn do të…