Netflix arrin marrëveshje për vazhdimin e “Knives Out” me Daniel Craig

Netflix nuk është ndalur asnjëherë nga dhënia e parave për blerjen e filmave, ai mund të ketë arritur marrëveshjen e tij më të madhe për dy vazhdime të “Knives Out”, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Shërbimi i transmetimit ka arritur marrëveshje 450 milionë dollarë për dy vazhdimet, sipas Deadline, që thuhet të jetë një nga marrëveshjet më të mëdha në historinë e filmit, me Daniel Craig që kthehet si Benoit Blanc dhe Rian Johnson në regji dhe skenar.

Misteri origjinal i vrasjes mori 311.3 milionë dollarë në të gjithë botën nga vetëm një buxhet prej 40 milionë dollarësh dhe ndërsa pritej një vazhdim, një ‘ankand diskret’ për pasimet ishin mjaft befasi.

Netflix ishte i angazhuar në një luftë ofertash me Amazon dhe Apple për vazhdimet, me origjinalin ende në pronësi të shkrimtarit-regjisor Johnson dhe partnerit të tij prodhues Ram Bergman.

Capital Rights Media bleu Knives Out në një marrëveshje me një fotografi të vetme, me Lionsgate që shpërndau dhe Johnson dhe Bergman licencuan filmat mbi ‘bazë për fotografi’.

Filmi origjinal u bashkua në një mënyrë mjaft unike, me Daniel Craig që dëshironte të eksploronte një njësi të ngjashme me Agatha Christie.

Historia ndoqi Detektivin Benoit Blanc (Craig) i cili, së bashku me partneren e tij Toger Elliott (LaKeith Stanfield) është ngarkuar të zbulojë se kush vrau autorin e dashur të mistershmërisë Harlan Thrombey (Christopher Plummer).

Në film luanin gjithashtu Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford dhe Riki Lindhome.

Xhirimet është planifikuar të fillojnë në vazhdimin e parë më 28 qershor në Greqi, me kastin që thuhet të fillojë menjëherë.

Marrëveshja e vazhdimit vjen ndërsa Craig është gati të japë një lamtumirë të mirë me personazhin e tij të dashur James Bond, me filmin e tij të pestë dhe të fundit 007 No Time to Die më në fund u vendos për t’u shfaqur më 30 shtator në Mbretërinë e Bashkuar dhe 8 tetor në SHBA. /Lajmi.net/