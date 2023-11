Netanyahu: Ushtria izraelite do ta kontrollojë Gazën pas luftës Kryeministri Benjamin Netanyahu tha të premten se Izraeli do të ketë përgjegjësinë e përgjithshme të sigurisë së Rripit të Gazës pas përfundimit të konfliktit aktual me Hamasin. Zyra e tij në një deklaratë tha se ai u takua me drejtuesit e këshillit lokal të komuniteteve fqinje të Gazës në Tel Aviv dhe u tha atyre…