Netanyahu thotë se bisedoi me Trumpin për “kërcënimin” nga Irani Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka biseduar me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tri herë gjatë ditëve të fundit për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe për “kërcënimin iranian” ndaj sigurisë së Izraelit, tha zyra e Netanyahut të dielën. “Në ditët e fundit, kam biseduar tri herë me presidentin e…