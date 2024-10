Netanyahu: Sulmet ajrore izraelite dëmtuan rëndë Iranin Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha të dielën se sulmet ajrore dëmtuan rëndë Iranin dhe se me to shteti hebre arriti qëllimet që kishte. Sulmet ajrore izraelite ishin kundëpërgjigje ndaj sulmin me raketa balistike të Republikës Islamike ndaj Izraelit në fillim të këtij muaji. Nga ana tjetër udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei tha se…