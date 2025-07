Netanyahu reagon ashpër: E dënojmë fuqishëm vendimin e presidentit Macron për të njohur shtetin palestinez

Përmes një deklarate në platformën X, ai e dënojë fuqishëm këtë qëndrim të Parisit.

“Ne e dënojmë fuqishëm vendimin e presidentit Macron për të njohur shtetin palestinez pranë Tel Avivit pas masakrës së 7 tetorit. Një veprim i tillë shpërblen terrorizmin dhe rrezikon krijimin e një ndërmjetësi tjetër iranian, ashtu siç është bërë Gaza. Një shtet palestinez në këto kushte do të ishte një trampolinë për shkatërrimin e Izraelit – jo për të jetuar në paqe pranë tij. Të jemi të qartë: palestinezët nuk kërkojnë një shtet pranë Izraelit; ata kërkojnë një shtet në vend të Izraelit”, tha lideri izraelit.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.

A Palestinian state in these conditions would be a…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025