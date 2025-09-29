Netanyahu mbërrin në Shtëpinë e Bardhë

Bota

29/09/2025 17:55

Benjamin Netanyahu ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë.

Donald Trump e përshëndeti atë, duke buzëqeshur dhe duke i shtrënguar dorën.

Trump ngriti gishtin e madh lart ndërsa gazetarët i bërtisnin pyetje.

Atij iu bë pyetja: “A jeni i sigurt se do të ketë paqe në Gaza së shpejti?

Trump pohon me kokë dhe duket se përgjigjet, por nuk është e qartë se çfarë thotë.

Korrespondenti ynë amerikan, Mark Stone, thekson se nuk kishte roje nderi për Netanyahun, përpara se të hynin brenda.

