Netanyahu mbërrin në Shtëpinë e Bardhë
Bota
Benjamin Netanyahu ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë.
Donald Trump e përshëndeti atë, duke buzëqeshur dhe duke i shtrënguar dorën.
Trump ngriti gishtin e madh lart ndërsa gazetarët i bërtisnin pyetje.
Atij iu bë pyetja: “A jeni i sigurt se do të ketë paqe në Gaza së shpejti?
Trump pohon me kokë dhe duket se përgjigjet, por nuk është e qartë se çfarë thotë.
Korrespondenti ynë amerikan, Mark Stone, thekson se nuk kishte roje nderi për Netanyahun, përpara se të hynin brenda.