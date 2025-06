Netanyahu kërcënon drejtpërdrejt Khamenein: Eliminimi i tij do t’i japë fund konfliktit me Iranin Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk përjashtoi mundësinë e sulmit ndaj udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei. Në deklaratë për ABC News, Netanyahu tha se “Shikoni, ne po bëjmë atë që duhet të bëjmë. Nuk do të hyj në detaje, por ne kemi synuar shkencëtarët e tyre më të mirë bërthamorë. Ata janë në thelb ekipi…