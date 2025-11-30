Netanyahu i Izraelit kërkon që të falet nga presidenti për procesin gjyqësor për korrupsion
Kryeministri izraelit Benyamin Netanyahu i kërkoi presidentit të vendit të dielën falje në procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij për korrupsion, duke argumentuar se procedurat penale po pengonin aftësinë e tij për të qeverisur dhe një falje do të ishte e mirë për Izraelin.
Netanyahu, kryeministri më jetëgjatë në vend, mohon akuzat për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Avokatët e tij thanë në një letër drejtuar zyrës së presidentit se kryeministri ende beson se procedurat ligjore do të rezultonin në një lirim të plotë nga akuzat.
“Avokatët e mi i dërguan sot një kërkesë për falje presidentit të vendit. Pres që kushdo që dëshiron të mirën e vendit ta mbështesë këtë hap”, tha Netanyahu në një deklaratë të shkurtër të lëshuar nga partia e tij politike, Likud.
As kryeministri, i cili është në gjyq për pesë vjet, as avokatët e tij nuk e pranuan fajin.
Lideri i opozitës, Yair Lapid, tha se Netanyahu nuk duhet të falet pa pranuar fajin, duke shprehur keqardhje dhe duke u tërhequr menjëherë nga jeta politike.
Faljet në Izrael zakonisht janë dhënë vetëm pasi të kenë përfunduar procedurat ligjore dhe i akuzuari të jetë dënuar.
Avokatët e Netanyahut argumentuan se presidenti mund të ndërhyjë kur interesi publik është në rrezik, si në këtë rast, me qëllim shërimin e përçarjeve dhe forcimin e unitetit kombëtar, shkruan Reuters.