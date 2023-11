Netanyahu: Hamasi nuk ka më vend për t’u fshehur Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij është “plotësisht i përgatitur” në frontin e tij verior. Izraeli ka pasur përleshje të vazhdueshme me grupin e fuqishëm militant libanez Hezbollah në kufirin verior. Netanyahu u shpreh se ai kishte paralajmëruar Hezbollahun se hyrja në luftë me Izraelin do të ishte një “gabim fatal”…