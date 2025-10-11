Nesër zgjedhjet lokale, por kush janë kandidatët që e kishin kryer me të parën në vitin 2021?
Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 në Kosovë, tetë komuna me shumicë shqiptare përfunduan garën që në raundin e parë, pa pasur nevojë për balotazh.
Kandidatët fitues në këto komuna arritën të sigurojnë mbi 50% të votave që në fillim të procesit zgjedhor, transmeton lajmi.net
Partitë dhe komunat ku fituan në raundin e parë:
-
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) – 4 komuna
-
Mitrovicë e Jugut – Bedri Hamza, 53.6%
-
Skenderaj – Fadil Nura, 57.89%
-
Ferizaj – Agim Aliu, 62.38%
-
Hani i Elezit – Mehmet Ballazhi, 51.33%
-
-
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) – 2 komuna
-
Deçan – Bashkim Ramosaj, 64.90%
-
Suharekë – Bali Muharremaj, 51.30%
-
-
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) – 2 komuna
-
Lipjan – Imri Ahmeti, 56.42%
-
Pejë – Gazmend Muhaxheri, 60.49
-
PDK prin me më së shumti komuna të fituara në raundin e parë
Në këtë raund, PDK doli partia më e suksesshme, duke fituar 4 nga 8 komunat që u mbyllën pa balotazh. AAK dhe LDK siguruan nga dy komuna secila.
Zgjedhjet lokale të radhës mbahen nesër, më 12 tetor 2025, ku qytetarët e Kosovës do të vendosin për përfaqësuesit e rinj në 38 komunat e vendit. Mbetet të shihet nëse ndonjë parti do të arrijë të përsërisë suksesin e raundit të parë si në vitin 2021, apo nëse këtë herë gara do të shkojë më thellë në balotazh. /lajmi.net/