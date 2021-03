Nesër voton LDK-ja: Si zgjidhet drejtuesi i kësaj partie?

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) këtë të diel do të mbajë Kuvendin e LDK-së për zgjedhjen e Kryetarit të ri, kjo pas dorëheqjes së Isa Mustafës në shkurt të këtij viti.

Organizimi i zgjedhjeve për kryetar të LDK-së në raste të tilla mbahet brenda 60 ditëve pas dorëheqjes së kryetarit të kaluar.

“27.3 Kryetari mund të japë dorëheqje para skadimit të mandatit. 27.4 Në rast të paragrafit 2 dhe 3 të nenit 27, duhet të thirret Kuvendi i LDK-së, në afatin prej 60 ditësh”, thuhet në Statutin e LDK-së.

Mandati i kryetarit të ri do të zgjasë deri në përfundimin e mandatit të Kuvendit të LDK-së, përkatësisht deri në gusht të vitit 2023. Për organizmin e punës së Kuvendit të LDK-së krijohen trupat të cilët merren më këtë çështje siç janë, Komisioni Kandidues dhe Komisioni Verifikues.

LDK me anë të një njoftimi të publikuar në rrjetin social Facebook ka shkruar “Pas zgjedhes së kryetarit të ri të LDK-së, lidershipi i ri merr vendime dhe orientime për forcimin e strukturës dhe organizimit të degëve dhe të organeve tjera të partisë”.

Në Kuvendin Zgjedhor për kryetar të LDK-së të pranishëm do të jenë 335 delegatë nga 38 degë të këtij subjekti në tërë Kosovën.

” 18.1 Kuvendin e LDK-së e përbëjnë 354 delegatë të zgjedhur në kuvendet e degëve + kryetari aktual i LDK-së, që me automatizëm është delegat i Kuvendit të Përgjithshëm të LDK-së.

18.2 Për numrin e delegatëve sipas degëve dhe kriteret e zgjedhjes së tyre vendos Këshilli i Përgjithshëm, përkatësisht Kryesia e LDK-së, në bazë të autorizimit të Këshillit të Përgjithshëm.

18.3 Me rastin e zgjedhjes së delegatëve për Kuvend, secila degë siguron përfaqësimin e femrave dhe të rinjve.

18.4 Në punën e Kuvendit marrin pjesë edhe anëtarët aktualë të Kryesisë dhe të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së, por pa të drejtë vote, nëse nuk janë të zgjedhur delegatë të Kuvendit përkatës”, thuhet në statutin e LDK-së, raporton Klan Kosova.

Deri më tani katër politikanë i kanë paraqitur kandidaturat e tyre për kryetar të këtij subjekti, Lutfi Haziri, nënkryetari partisë dhe kryetar i Degës së Gjilanit, Anton Quni, anëtar i kryesisë dhe kryetar i Degës së LDK-së në Prizren, Lumir Abdixhiku, anëtar i kryesisë dhe Besjan Mustafa, zëdhënës i partisë dhe anëtarë i kryesisë.

Në statutin e këtij subjekti thuhet se kandidimi për kryetar të këtij subjekti duhet të bëhet në Kuvend. Secila kandidaturë duhet të miratohet me 50 për qind plus 1 të delegatëve të pranishëm. Votimi për kryetar të subjektit bëhet me vota të fshehta.

“25.1 Kryetari i LDK-së zgjidhet në Kuvendin e LDK-së, me votim të fshehtë. 25.2 Kandidimi për kryetar bëhet në Kuvend. Secila kandidaturë duhet të miratohet me 50 për qind plus 1 të delegatëve të pranishëm”.

“25.3 Në rast se Kuvendi nuk aprovon më shumë se një kandidaturë, atëherë Kuvendi vendos për mënyrën e përzgjedhjes dhe votimit për Kryetar; 25.4 Kryetari i LDK-së njëkohësisht është kryetar i Kuvendit, i Këshillit të Përgjithshëm dhe i Kryesisë së LDK-së”.

Para disa ditës Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë me një sqarim lidhur me Kuvendin që do të mbahet nesër në të cilin pritet të zgjidhet vetëm kryetari dhe jo kryesia.

“Për sqarim të opinionit, Kryesia e LDK-së nuk është në dorëheqje, si e cilësojnë disa media, por me autoritet të plotë deri në riorganizimet që mund të ndodhin pas zgjedhjes së Kryetarit”.