Nesër vazhdon gjykimi për vrasjen e Liridona Ademajt – pritet të dëgjohet babai i Naim Murselit

Lajme

09/10/2025 20:33

Të enjten, më 10 tetor, do të mbahet seanca e radhës gjyqësore në rastin ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të akuzuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt.

Në seancën e fundit u dëgjuan eksperti mjeko-ligjor, Naim Uka, si dhe dëshmitari Jeton Binaku, transmeton lajmi.net.

Ky i fundit deklaroi se kishte pasur një pompë të derivateve në fshatin Rakovinë të Gjakovës, ku sipas tij, ishin gjetur çelësat e veturës me qira që e kishte përdorur Granit Plava – njëri nga të akuzuarit.

Për seancën e nesërme, e cila do të nisë në orën 09:00, është paraparë që të dëgjohet Shaban Murseli, babai i të akuzuarit kryesor, Naim Murseli.

Rasti ka ngjallur reagime të mëdha në publik, për shkak të natyrës së rëndë të krimit dhe përfshirjes së personave të afërt me viktimën./lajmi.net/

